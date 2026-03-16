メイコーは大幅続伸している。前週末１３日の取引終了後、ＦＣＬコンポーネント（旧富士通コンポーネント、東京都品川区）から複合事業を会社分割により取得すると発表しており、株価の刺激材料となっている。取得価額は非公開。事業開始日は６月１日を予定する。ＦＣＬコンポーネントはリレー事業と複合事業を手掛けており、今回メイコーに譲渡される複合事業ではＩ／Ｏデバイスや無線・セ