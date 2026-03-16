【S.H.Figuarts ギャバン・ブシドー】 3月16日 商品化発表 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ギャバン・ブシドー」の商品化を発表した。 本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」に登場する銀色のギャバン「ギャバン・ブシドー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。 特徴的なシルバーのコンバットア&#