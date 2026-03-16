WBC準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。試合後、独占配信する「Netflix」に映ったあるシーンにもらい泣きするファンが続出している。今大会苦しんだ近藤健介が、ベンチから動けずにいた。前回のWBCで活躍し、世界一に貢献。ただ今大会は1次ラウンドで12打数無安打と不振。ベネズエラ戦ではスタメンか