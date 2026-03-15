お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、外国人転売ヤーを直接注意したエピソードを語る場面があった。「転売ヤー」の話題になると、有吉は以前食器を買いに行った際の出来事を語り始める。「転売ヤーがずっとケータイで撮ってるんだよ。“それをいっぱい買え”みたいな指示があって」と迷惑行為を目撃したという。そこで