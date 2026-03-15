具潤哲（ク・ユンチョル）副首相兼財政経済部長官が為替相場市場安定化に向け「必要ならば共同口先介入など日本政府との対応策を話し合いたい」と明らかにした。日本を訪問中の具副首相は14日に財務省で行われた韓日財務相会議に参加し、片山さつき財務相と会談した。この日の会議を終え東京特派員らと会った具副首相は、「ウォンと円が下がる速度がほぼ似た状況にあるようだ」としながら金融市場のモニタリングの必要性を強調した