【モデルプレス＝2026/03/14】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】「今日好き」18歳美女「大人っぽい」流し前髪で雰囲気ガラリ◆小國舞羽、ブラックココーデで登場前髪を横に流し、普段とは雰囲気を変えて登場した小國