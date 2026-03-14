「今日好き」小國舞羽（まう）、流し前髪で雰囲気ガラリ「大人っぽい」「メイク新鮮で可愛い」と絶賛の声【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「今日好き」18歳美女「大人っぽい」流し前髪で雰囲気ガラリ
前髪を横に流し、普段とは雰囲気を変えて登場した小國。ブラックコーディネートにリボンがついたロングソックスを合わせた。ネット上では「大人っぽい」「メイク新鮮で可愛い」などと反響が上がっている。
今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆小國舞羽、ブラックココーデで登場
前髪を横に流し、普段とは雰囲気を変えて登場した小國。ブラックコーディネートにリボンがついたロングソックスを合わせた。ネット上では「大人っぽい」「メイク新鮮で可愛い」などと反響が上がっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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