スター選手の娘や息子が話題になることはよくあるが、“ひ孫”が注目されるというケースはレアかもしれない。インフルエンサーとしてInstagramフォロワー46万人を持つアネ・プスカシュさんは、その名でわかる通り伝説のストライカー、フェレンツ・プスカシュの子孫なのだ。「マジック・マジャール」と呼ばれたハンガリー代表の主将であり、レアル・マドリードで5度のリーグ優勝、3度のUEFAチャンピオンズカップを制覇したプスカシ