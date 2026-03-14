大使、万代シテイバスセンターのカレーに挑むティムラズ・レジャバ駐日ジョージア大使は2026年3月12日、公式Xで万代そばのカレーを食べる様子を投稿しました。同店は新潟駅近くの万代シテイバスセンター内にあります。【画像】あ、ホントに食べてる！ バスセンターでカレーを食べる大使大使は同日の公式Xで「今日は待ちに待った新潟へ行きます。新潟の『おいしい』情報をよろしくお願いします」と投稿し、新潟のおすすめ飲食店