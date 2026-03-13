アニコム損害保険は3月11日、2025年の1年間にペットにかけた年間支出調査の結果を発表した。調査は2025年1月1日〜12月31日、同社のペット保険「どうぶつ健保」の契約者を対象にインターネットで行われた。有効回答数は5,494件。○犬は413,416円、猫は195,427円犬・猫にかけた年間支出犬にかけた費用は413,416円(前年比99.8%)と、全体ではほぼ横ばいとなった。一方で内訳を見ると、治療費:89,120円(前年比110.9%)、光熱費(飼育に伴