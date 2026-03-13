真のお金持ちはどんなクレジットカードを持っているのか。日本マクドナルド創業者の藤田田さんは「何十億円の買い物すら保証する世界最高峰のクレジットカードには、ある暗号が刻まれている。そうした富豪たちの話を聞いていれば、日本のビジネス環境やサービスは所詮『イナカッペ』だ」という――。※本稿は、藤田田『起業家のモノサシ』（KKベストセラーズ）の一部を再編集したものです。■アメリカの土地成金に「フン」と鼻で笑