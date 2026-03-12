WordPress.orgが、ブラウザ上でWordPressが完全かつ永続的に動作する新しい実行環境「My WordPress」を発表しました。My WordPressはWordPress Playgroundの技術を基盤としており、サインアップやホスティング契約、ドメイン設定を必要とせず、誰でも即座にWordPressを利用可能。ウェブサイトを公開するための従来の用途とは異なり、個人のためのプライベートな作業空間や実験場としての活用を主眼に置いたサービスとなっています