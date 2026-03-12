9日の衆議院予算委員会で、中道改革連合の小川淳也代表が閣僚のWBC観戦を問題視した。しかしSNSには「何が問題なんだろう」「意味不明な質問」など、揚げ足取りする小川氏を疑問視する声が殺到している。 今回だけではなく、これまでも国会などで揚げ足取りは何度も行われてきた。揚げ足を取ることで国会が停滞し、本来議論するべき重要な政策が前に進まなくなる。国民が支払った税金が使われているため、信頼を失う原因にもなる