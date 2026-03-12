「約1カ月前に米倉さんが出席した『エンジェルフライト』のイベントが仕事関係者に好印象だったようで、その後、彼女のところへ新たな仕事の依頼が殺到しているようです」（制作関係者）

米倉涼子（50）がPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会で涙を流して復帰してから1カ月が経過した。当日は神妙な表情で、

「本日、板の上に立たせていただいているのもファンの方の熱い思いと関係者の手厚いサポートでここにいられることに感謝しております」

と語り、深々とお辞儀していた。前出の制作関係者は続ける。

「地上波のドラマ出演オファーがあったと聞きました。しかし、米倉さんは近年、世界配信できるネットドラマのほうに興味を持っているようで、断ったといいます」

主演ドラマ『ドクターX』（テレビ朝日系）という代表作もある米倉だけに、新たなテレビドラマ出演には消極的なようだ。

「また、広告代理店からは高級ブランドのCMオファーもあったそうです。しかしながら、以前から契約しているブランドの契約がまだ残っているため、こちらもお断りしたと聞いています」（前出・制作関係者）

米倉は’20年4月に個人事務所を立ち上げ、代表取締役に就任。取締役には実母も名を連ねていた。米倉の知人は言う。

「一連の騒動で、米倉さんのお母さんは心労がたたって一時ダウンしてしまったそうです。そのため米倉さんは活動自粛期間中、お母さんの家で看護につとめていたと聞きました。復帰後、米倉さんは“もう母親には迷惑をかけたくない”と仕事選びにはより慎重になっているようですね。

今までの米倉さんは決めた道をまっしぐらに突き進んでいる印象でしたが、今回の騒動を経て、旧知の関係者にも意見を求めるようになったといいます」

米倉の事務所に、新たな仕事オファーの数々を断っていることについて聞いたが、締め切りにまでに返答は得られなかった。彼女が選ぶ次の仕事に大きな注目が集まりそうだ。