2月にサウジC連覇を達成後、ドバイに滞在して調整しているフォーエバーヤング（牡5＝矢作）の近況について11日、矢作師が説明した。ドバイワールドC（28日、メイダン）には予定通り出走する方針で、矢作師は「去年（3着）を踏まえて、ゆっくり立ち上げた。先週ぐらいから普通のメニューをこなしている。今週初めからフォーエバーヤングらしい動きが戻ってきたと聞いています。今日（11日）、2週前追い切りを行います」と語った。