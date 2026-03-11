中東のエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の周辺で11日、タイ船籍の貨物船が空からの攻撃を受けました。乗組員3人が行方不明だということです。タイメディアなどによりますとホルムズ海峡の周辺で11日、タイ船籍の貨物船に飛翔体が着弾。船尾付近で爆発が発生しました。着弾したのがミサイルか、無人機かなど詳しいことはわかっていません。この攻撃を受けて乗組員20人が救命ボートで船を脱出し、オマーンの海軍に救助されましたが