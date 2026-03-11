2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早く、東日本と北日本では平年より早い見込みです。気象台の標本木で全国トップの開花となるのは19日の高知です。20日に福岡、名古屋などで開花したのち、21日には東京などで続々と開花するでしょう。満開は高知で27日、東京で28日の予想です。気象台のトップは高知の19日東京は21日に開花全国トップの開花となるのは、独自観測も含めると愛媛県宇和島(※)で、3月18日に開花する