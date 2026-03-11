2026年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早く、東日本と北日本では平年より早い見込みです。気象台の標本木で全国トップの開花となるのは19日の高知です。20日に福岡、名古屋などで開花したのち、21日には東京などで続々と開花するでしょう。満開は高知で27日、東京で28日の予想です。

気象台のトップは高知の19日 東京は21日に開花

全国トップの開花となるのは、独自観測も含めると愛媛県宇和島(※)で、3月18日に開花する見込みです。気象台の標本木は、19日の高知を皮切りに、20日に福岡、名古屋などで開花したのち、21日には広島、東京、京都などで続々と開花するでしょう。その後24日に大阪、30日に金沢で開花し、3月末までに九州から北陸にかけての広い範囲で開花する見込みです。4月に入ると、2日に仙台、16日に青森で開花し、桜前線が札幌に到達するのは26日になるでしょう。





満開トップとなるのは開花トップと同じく宇和島で、3月25日の予想です。続いて、27日に高知、28日に東京、30日には福岡、名古屋、横浜などで満開となるでしょう。その後、4月上旬までに九州から東北南部の広い範囲で満開を迎え、北海道では大型連休中に満開の桜を楽しめる所が多い見込みです。(※) 宇和島は気象台の標本木ではなく日本気象協会の独自地点です。

予想の根拠と前回予想からの変更点

2月以降、全国的に気温は高く推移しているため、開花・満開ともに平年より早くなるところが多い見込みです。



3月に入り、東京都内でも雪の降る日があるなど、平年より気温が低い日もありました。この先、平年より気温の低い日が数日ほど続く予想ですが、15日頃からは、気温は平年並みか高い日が多くなる見込みです。



4月以降の気温も、前回予想時から大きな変更はなく、北日本では平年より高い予想となっています。そのため、各地の開花・満開予想日は前回予想から1日以内の変更に留まるところが多くなりました。



西日本…平年並みか早い

東日本…平年より早い

北日本…平年より早い

言葉の説明

平年:1991〜2020年の平均値

かなり早い:平年よりも7日以上早い

早い:平年よりも3日から6日早い

平年並:平年との差が2日以内

遅い:平年よりも3日から6日遅い

かなり遅い:平年よりも7日以上遅い

桜の開花日とは

桜の開花日とは、標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日です。なお、胴咲き(枝ではなく幹や根から咲く)による開花は、通常の開花とは異なるプロセスによると考えられることから、5〜6輪に含まれません。



観測の対象は多くの地域でソメイヨシノです。ただ、ソメイヨシノが生育できない地域である沖縄県から名瀬にかけてはヒカンザクラ、北海道地方の一部ではエゾヤマザクラが観測されています。



一般的に、桜は咲き始めてから1週間程度で満開を迎えます。ただし、寒冷な地方ほど開花から満開までの期間は短く、東北北部では開花から満開までは4から5日程度と短くなります。



開花から10日くらいは花がしっかりと付いているため、強い雨や風で散ることは、ほとんどありません。花吹雪になるのは開花してから10日以上たってからです。よほど強い雨が降ったり、強い風が吹いたりしなければ、桜は開花から3週間くらいは楽しめることが多くなります。さらに、その期間に気温が低いと花は長持ちして、場合によっては1か月くらい楽しめることもあります。