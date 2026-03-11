大谷を休養させた日本の戦いは世界の注目を集めた(C)Getty Images3月10日、野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の最終戦で、チェコ代表と対戦。8回に一挙9得点を叩き出す集中打で9-0と快勝。すでに首位通過を決めている米マイアミでの準々決勝ラウンドに弾みをつけた。【動画】サトリアの幻惑投球が炸裂…岡本和真を三振に斬る場面をチェックもっとも、9-0という数字以上に