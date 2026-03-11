侍ジャパンの楽天・藤平尚真投手（２７）が１１日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝以降を戦う米マイアミの出発前に、ドジャース・大谷翔平投手（３１）に感謝の思いを伝えた。藤平は自身のインスタグラムを更新。東京ドームのロッカー内で曽谷（オリックス）、北山（日本ハム）とともに「大谷翔平」と書かれた箱のようなものを持った写真を投稿し、大谷のアカウントとともに「ありがとうござい