野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は10日、東京ドームで日本代表「侍ジャパン」とチェコ共和国代表が対戦。チェコ共和国代表の先発オンジェイ・サトリア投手が、5回途中67球を投げて6安打無失点の好投を見せた。現在29歳のサトリアは、今大会を最後に代表引退を示唆。本業は大手企業に勤める電子技師で、引退後の起業を目指しているという。降板時には、満員の東京ド}