10日、「イット！」が向かったのは千葉県の米農家。田植えの時期を4月に控え、切実な不安の声を上げていました。千葉県のコメ農家・多田正吾さんは「支払いに行くのが怖いです」と話します。その理由は、トラクターを動かすための軽油代の高騰。いい米を多く生産するためには、この時期、トラクターでの耕うん作業を欠かすことはできないといいます。ドラム缶1本で軽油が約200リットルあるそうですが、トラクターを5、6台使うと、