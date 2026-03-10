英文のスペルチェックや文法の校正をしてくれるライティングツール「Grammarly」は2025年8月にライティングを支援する8種のAIエージェントを発表しました。その1つである「専門家レビュー」は、主題に関する専門知識を持つ人物からのフィードバックを受けることができる機能ですが、その「専門家」として実在の人物が無断使用されていることが指摘されています。Grammarly is using our identities without permission | The Verge