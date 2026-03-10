記事のポイントテバはアスリートと協力し実地テストを通じた製品開発プログラムであるTBAを推進している開発過程をSNSで発信することでブランドへの関心を高めエンゲージメントの大幅増に成功した極限環境のフィードバックからマス向け製品を作りアウトドア分野での存在感確立をめざしているマラソンおよびウルトラマラソンランナーのマイケル・ワーディアン選手は、大半の人が想像もつかない形で2026年の幕を開けた。7日間で7大陸