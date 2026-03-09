納入は2026年8月から川崎重工は2026年3月5日、ニュージーランドのサルス・アビエーションから、BK117ヘリコプターシリーズの最新型「H145//BK117 D-3」を2機受注したと発表しました。【おお、移動スムーズそう…】これが、D-3観音開きカーゴドアです（画像）オセアニア地域でのD-3の受注は今回が初めてで、川崎重工としては累計42機目、43機目の受注となります。納入は2026年8月と2027年1月を予定しています。今回の受注に先