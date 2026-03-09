この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025にZEEKRがENLITENミニバン「009」を出展した ■ZEEKRは中国の吉利ホールディンググループ傘下の高級ブランドだ ■日本にはまずは展示のあった「009」が導入される ミニバンにも中国EVの黒船襲来 ジャパンモビリティショー2025（一般公開10月31日〜11月9日）で注目を集めたEVメーカーがある。その名は「ZEEKR（ジーカー）」。語尾は「KR」が正式記載で、「KER」ではない。