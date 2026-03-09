両親の喧嘩からの殺人事件が…2026年2月28日、青森市の住宅で昨年11月、夫婦の刺殺体が見つかった事件で、青森地検は35歳の無職の長男を殺人の罪で青森地裁に起訴した。長男は61歳の母親を1階浴室で、2階寝室で71歳の父親を包丁で複数回刺して死亡させたとされる。報道では、被告は幼少期から両親の喧嘩を目の当たりにして、父への恨みを募らせた末に犯行に及んだとある。また母については、家庭不和に苦しむ姿を見て、父から救い