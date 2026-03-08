富山の新ユニフォームに注目Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間にわたり開催され、J1は東西、J2・J3もそれぞれ東西の2グループ、計4グループに分かれて戦っている。そんななか、サッカーユニフォーム研究家の「ともさん」は、カターレ富山が特別シーズンで着用する1着に注目している。カターレ富山の明治安田百年構想リーグユニフォームのコンセプトは「富山を背負え」。青のグラデーションが際立つ一着だ。冬