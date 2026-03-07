自分で決めるのが苦手、自分から進んで動けない、失敗を怖がる――子どもがそんなふうに「消極的」になってしまうのは、親が叱りすぎたり、過干渉になったりすることばかりが原因なのではない。多くの場合、親が無意識にやってしまう「ある行動」が原因だ。その正体を解き明かすのは、通信教育「進研ゼミ」の「赤ペン先生」として20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案に向き合ってきた佐村俊恵さん。このたび佐村さんが上梓した