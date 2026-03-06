ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表「侍ジャパン」は6日に台湾とのプールC初戦を迎える。今大会は国内では「Netflix」が独占中継。初戦を前に駆け込み加入者が相次いでいるようだ。地上波では放送されないため、中継を見るにはネットフリックスの加入が必須。月額制のサブスクリプションサービスということもあり、悩んでいた人も多かった模様だが、やはりビッグイ