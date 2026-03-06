スタバ、シュークリームを再現した新作ドリンク　フラペチーノとラテ発売

スターバックスコーヒージャパンは3月13日、全国の店舗で期間限定の新作ドリンク「シュークリーム フラペチーノ」と「シュークリーム ラテ」を発売する。

いずれもシュークリームをイメージした、日本初登場のドリンク。韓国のスターバックスで毎年春シーズンに人気を集める商品に着想を得て開発された。

【画像(8点)を見る】スターバックス「シュークリーム ラテ」「シトラス＆ハニー ソルベ ティー」、新商品「バニラ オールドファッションドーナツ」など

〈販売ラインアップ（価格は税込）〉

◆シュークリーム フラペチーノ

テイクアウト687円、店内700円

◆シュークリーム ラテ（ホット）

テイクアウト609円、店内620円

※いずれもTallサイズのみでの提供。

「シュークリーム ラテ」「シュークリーム フラペチーノ」

◆シュークリーム フラペチーノ

カスタードのような味わいと、シュー生地を思わせる香ばしいクランチの食感が楽しめるフローズンドリンク。バニラ風味のミルクキャラメルソースにミルクを合わせ、仕上げにバニラビーンズを使用したカスタードフレーバーのホイップクリームをのせた。さらに、シュー生地をイメージしたクランチをトッピングしている。

◆シュークリーム ラテ（ホット）

エスプレッソとミルクに、バニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせたラテ。カスタードフレーバーのホイップクリームとシュー生地風クランチをトッピングし、カスタードを思わせるやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さを楽しめる。

スターバックスでは、新商品のおすすめカスタマイズも紹介している。

【画像】おすすめカスタマイズ3種類

■「シュークリーム フラペチーノ」チョコレートチップ＋チョコレートソース追加

チョコチップとチョコレートソースを加えることで、エクレアのようなデザート感を楽しめるカスタマイズ。カスタードのようなやさしい甘さにチョコレートのコクが重なり、よりぜいたくな味わいになるという。

■「シュークリーム ラテ」ブロンドエスプレッソ変更＋ショット追加

浅煎りのブロンドエスプレッソに変更し、さらに同ショットを追加することで、軽やかな口当たりの中にもコーヒーの風味をしっかり感じられる一杯に仕上がる。カスタードのような甘さに、ブロンドエスプレッソのやわらかな香ばしさとコクが加わり、シュークリームを思わせるまろやかな味わいになるとしている。

※一部店舗のみ対応。

■「シュークリーム フラペチーノ」「シュークリーム ラテ」アーモンドミルクに変更

ミルクをアーモンドミルクへ変更することで、ナッツがトッピングされたシュークリームのような風味になる。カスタードを思わせる甘さにナッツの香ばしさが加わった、少しぜいたくな味わいが楽しめる。

このほか、新商品として「シトラス＆ハニー ソルベ ティー」（640円、以下税込）のほか、「バニラ オールドファッションドーナツ」（310円）、「ハーブソーセージ 石窯フィローネ」（620円）なども発売する。