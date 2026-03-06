スタバ、シュークリームを再現した新作ドリンク フラペチーノとラテ発売
スターバックスコーヒージャパンは3月13日、全国の店舗で期間限定の新作ドリンク「シュークリーム フラペチーノ」と「シュークリーム ラテ」を発売する。
いずれもシュークリームをイメージした、日本初登場のドリンク。韓国のスターバックスで毎年春シーズンに人気を集める商品に着想を得て開発された。
【画像(8点)を見る】スターバックス「シュークリーム ラテ」「シトラス＆ハニー ソルベ ティー」、新商品「バニラ オールドファッションドーナツ」など〈販売ラインアップ（価格は税込）〉
◆シュークリーム フラペチーノ
テイクアウト687円、店内700円
◆シュークリーム ラテ（ホット）
テイクアウト609円、店内620円
※いずれもTallサイズのみでの提供。
カスタードのような味わいと、シュー生地を思わせる香ばしいクランチの食感が楽しめるフローズンドリンク。バニラ風味のミルクキャラメルソースにミルクを合わせ、仕上げにバニラビーンズを使用したカスタードフレーバーのホイップクリームをのせた。さらに、シュー生地をイメージしたクランチをトッピングしている。◆シュークリーム ラテ（ホット）
エスプレッソとミルクに、バニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせたラテ。カスタードフレーバーのホイップクリームとシュー生地風クランチをトッピングし、カスタードを思わせるやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さを楽しめる。
スターバックスでは、新商品のおすすめカスタマイズも紹介している。
【画像】おすすめカスタマイズ3種類■「シュークリーム フラペチーノ」チョコレートチップ＋チョコレートソース追加
チョコチップとチョコレートソースを加えることで、エクレアのようなデザート感を楽しめるカスタマイズ。カスタードのようなやさしい甘さにチョコレートのコクが重なり、よりぜいたくな味わいになるという。■「シュークリーム ラテ」ブロンドエスプレッソ変更＋ショット追加
浅煎りのブロンドエスプレッソに変更し、さらに同ショットを追加することで、軽やかな口当たりの中にもコーヒーの風味をしっかり感じられる一杯に仕上がる。カスタードのような甘さに、ブロンドエスプレッソのやわらかな香ばしさとコクが加わり、シュークリームを思わせるまろやかな味わいになるとしている。
※一部店舗のみ対応。
ミルクをアーモンドミルクへ変更することで、ナッツがトッピングされたシュークリームのような風味になる。カスタードを思わせる甘さにナッツの香ばしさが加わった、少しぜいたくな味わいが楽しめる。
このほか、新商品として「シトラス＆ハニー ソルベ ティー」（640円、以下税込）のほか、「バニラ オールドファッションドーナツ」（310円）、「ハーブソーセージ 石窯フィローネ」（620円）なども発売する。