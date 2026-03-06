動画生成AIモデル「LTX-2.3」が日本時間の2026年3月6日に登場しました。LTX-2.3はローカルで実行可能なオープンモデルとして公開されており、前世代モデルのLTX-2と比べて「プロンプト理解力向上」「画像から動画を生成する際の一貫性向上」「音声品質向上」といった機能強化が盛り込まれています。加えて、WindowsとmacOS向けのデスクトップアプリ「LTX Desktop」も公開されています。LTX-2.3: Introducing LTX's Latest AI Video