ローカルで動作する動画生成AI「LTX-2.3」が登場＆無料のPCアプリ「LTX Desktop」も公開される
動画生成AIモデル「LTX-2.3」が日本時間の2026年3月6日に登場しました。LTX-2.3はローカルで実行可能なオープンモデルとして公開されており、前世代モデルのLTX-2と比べて「プロンプト理解力向上」「画像から動画を生成する際の一貫性向上」「音声品質向上」といった機能強化が盛り込まれています。加えて、WindowsとmacOS向けのデスクトップアプリ「LTX Desktop」も公開されています。
https://ltx.io/model/ltx-2-3
Introducing LTX-2.3: Our Most Production-Ready Model Yet - YouTube
LTX-2シリーズは音声付きの動画を生成できるAIモデルで、ローカルで動作するモデルとしてAlibabaのWan 2.2と並んで人気を集めています。新たに登場したLTX-2.3はトレーニング段階から「画像から動画を生成する処理(I2V)」を前提に開発されており、「複数の画像を入力して画像から画像へ自然につながる動画を生成する」といったワークフローの精度が向上しています。
Keyframes and structured control are now more deeply integrated.
LTX-2.3 is trained with multi-task objectives from the pretraining stage, including image-to-video, retake, keyframes, and more.
This makes transitions, controlled scene evolution, and multi-shot workflows more… pic.twitter.com/IXGoECapkq— LTX-2 (@ltx_model) March 5, 2026
また、テキストエンコーダーの規模が4倍に増加しており、プロンプトの理解力が向上してカメラワークや構図、キャラクターの動作といった指示を的確に反映できるようになりました。さらに、VAEもアップデートされて描写の精細化や動きの安定化も達成しています。
The biggest upgrade is visual fidelity and motion stability.
A new video VAE and refined latent space deliver sharper fine detail and more stable motion.
Image-to-video holds together better, small textures survive compression, and last-frame interpolation makes endings feel… pic.twitter.com/WGF1pwNphF— LTX-2 (@ltx_model) March 5, 2026
音声品質も向上しており、ノイズの少ない明瞭かつ忠実な音声付き動画を生成できます。
Audio quality also improved across the board.
A new vocoder increases dialogue clarity and sound realism. Cross-modal alignment between audio and video is tighter.
Stronger filtering and improved data processing reduce noisy outputs and improve overall audio fidelity.
6/7 pic.twitter.com/ulZmw5V7fJ— LTX-2 (@ltx_model) March 5, 2026
LTX-2.3のモデルデータは以下のリンク先で配布されています。
Lightricks/LTX-2.3 · Hugging Face
https://huggingface.co/Lightricks/LTX-2.3
LTX-2.3の発表と同時に、LTX-2.3を用いて動画を生成できるデスクトップアプリ「LTX Desktop」も公開されました。LTX DesktopはWindowsとmacOSに対応しており、Windows版ではLTX-2.3をローカルで実行可能。macOS版ではAPIを介してLTX-2.3を実行します。Windows版の場合、最小要件として32GB以上のVRAM、32GB以上のRAM、60GB以上のストレージが要求されています。記事作成時点ではNVIDIA製GPUにのみ対応しており、AMDやIntelにも対応するべく開発が進められています。
LTX Desktopは以下のリンク先からダウンロードできます。
Free AI Video Production Suite: Generate & Edit Videos Online | LTX Desktop
https://ltx.io/ltx-desktop
また、ComfyUIもLTX-2.3の実行に対応しています。
LTX-2.3 is now supported in ComfyUI
Major quality improvements from @Lightricks:
- Finer visual details
- Better 9:16 portrait videos
- Cleaner audio
- More stable image-to-video motion
- Smarter prompt understanding
- Clearer text rendering
Examples 🧵👇 pic.twitter.com/AH2wK6Etj7— ComfyUI (@ComfyUI) March 5, 2026