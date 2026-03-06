まるでミニ「ベルーガ」な新型UASシンガポールの重工業メーカー「STエンジニアリング」が、2026年2月3日から8日まで同国の「チャンギ・エキシビションセンター」で開催された「シンガポールエアショー2026」で、新型の輸送用UAS（無人航空機システム）「Drn-600」を発表しました。【スゴい迫力…】これが「本家ベルーガ」の大口を開けた様子です（写真で見る）Drn-600はリチウムポリマーバッテリーを動力源とする電動UASで、機