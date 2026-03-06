すかいらーくグループの一員となり、関東にも続々と店舗を展開し始めた、北九州発のうどんチェーン「資さん（すけさん）うどん」。柔らかいけどモチッと弾力があって美味しいうどんに、黄金色に輝く甘口のダシ。そこに甘じょっぱく煮込んだ牛肉とワイルドなごぼう天が乗った「肉ごぼ天うどん」が名物として知られています。関東にできた店はまだどこも混んでるけど、九州まで行かずにこのうどんを食べられるようになったのは嬉しい