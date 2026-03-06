トイレにつきもののニオイは金運UPを邪魔してしまう！？トイレで気を付けたい大事なこと トイレは換気に気をつけて風通し良くが吉 トイレは排泄（はいせつ）の場なのでニオイはつきものです。ただニオイが充満した状態だと、金運アップを邪魔することがあります。そのためにまず大事なのは「換気」と「掃除」。窓を開けて風通しのよい状態を保ち、まめにお掃除することを心がけましょう。マンションなどでトイレに窓がない場合は