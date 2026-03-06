『笑っていいとも！』の素人参加コーナーで一世を風靡し、『ものまね王座決定戦』でハイテンションなものまねを披露して人気を確固たるものにした伝説の女性お笑い芸人・しのざき美知（57歳、現在は「しのざき見兆」）。【衝撃画像】今とはまるで別人…タモリに「珍獣」と呼ばれ、大きなホクロがトレードマークだった“素人中学生時代”を写真で見るタモリから「埼玉のオオサンショウウオ」「珍獣」と呼ばれながらも愛され、25歳