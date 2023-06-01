BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 森永乳業 Pino（ピノ）」の再販売を3月6日より順次行なう。価格は1回700円。書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、セブン‐イレブン（北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の一部店舗）、一番くじONLINEなどで販売される。

本商品は、森永乳業のアイスクリーム「Pino（ピノ）」をモチーフにした一番くじ。2025年2月21日に発売され、今回再販売となる。

ピノをイメージした、まるで本物のような蓋を開けて楽しめるクッションやライト、マグカップなど、かわいくて楽しいアイテムがラインナップされている。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には「Pinoクッション ラストワンver.」が登場。A賞のクッションの裏面がラストワン仕様になっている。

景品ラインナップ

A賞「Pinoクッション」

・全1種

・サイズ：約52cm

「Pino」のパッケージをデザインしたかわいいクッション。まるで本物の「Pino」のようにフタが開けられる

B賞「Pinoブランケット」

・全1種

・サイズ：約100cm

チョコアソートの個包装をイメージしたブランケット

イメージ

C賞「Pinoライト」

・全1種

・サイズ：約19.5cm

アイス部分を3色に光らせられる、「Pino」をイメージしたライト

D賞「カップ＆マドラースプーン」

・全1種

・サイズ：カップ 約6cm、マドラースプーン 約13cm

「Pino」をイメージしたカップと、ピックをイメージしたマドラースプーンのセット

イメージ

E賞「タオルコレクション」

・全6種（選べる）

・サイズ：約25cm

「Pino」をデザインしたジャガードタオル

イメージ

F賞「ヘアクリップ」

・全5種（選べる）

・サイズ：約4cm

いろいろな活用ができるヘアクリップ

G賞「ジッパーバッグ」

・全6種（選べる）

・サイズ：約13～16.5cm

「Pino」のパッケージを再現した、本物の「Pino」と同じサイズのジッパーバッグ

イメージ

H賞「ラバーアソート」

・全4種（選べる）

・サイズ：ラバータイ 約14cm、ラバーコースター 約8cm

ラバーコースターとラバータイのアソート

イメージ（F賞「ヘアクリップ」、G賞「ジッパーバッグ」、H賞「ラバーアソート」）

ラストワン賞「Pinoクッション ラストワンver.」

サイズ：約52cm

A賞のクッションの裏面をラストワン仕様にしたクッション

イメージ

キャンペーン期間：発売日～6月末日

ラストワン賞の「Pinoクッション ラストワンver.」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は30個。なお、2025年2月21日に発売した商品のダブルチャンスキャンペーンの権利は、本期間のダブルチャンスキャンペーンには使用できない。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。

※「ラストワン賞 Pinoクッション ラストワンver.」と同一の賞品となる。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

(C) MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.