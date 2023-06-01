「一番くじ 森永乳業 Pino（ピノ）」が本日3月6日から再販売A賞は本物の「Pino」のようにフタが開けられるクッション
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 森永乳業 Pino（ピノ）」の再販売を3月6日より順次行なう。価格は1回700円。書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、セブン‐イレブン（北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の一部店舗）、一番くじONLINEなどで販売される。
本商品は、森永乳業のアイスクリーム「Pino（ピノ）」をモチーフにした一番くじ。2025年2月21日に発売され、今回再販売となる。
ピノをイメージした、まるで本物のような蓋を開けて楽しめるクッションやライト、マグカップなど、かわいくて楽しいアイテムがラインナップされている。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には「Pinoクッション ラストワンver.」が登場。A賞のクッションの裏面がラストワン仕様になっている。
景品ラインナップ
A賞「Pinoクッション」
・全1種
・サイズ：約52cm
「Pino」のパッケージをデザインしたかわいいクッション。まるで本物の「Pino」のようにフタが開けられる
B賞「Pinoブランケット」
・全1種
・サイズ：約100cm
チョコアソートの個包装をイメージしたブランケット
イメージ
C賞「Pinoライト」
・全1種
・サイズ：約19.5cm
アイス部分を3色に光らせられる、「Pino」をイメージしたライト
D賞「カップ＆マドラースプーン」
・全1種
・サイズ：カップ 約6cm、マドラースプーン 約13cm
「Pino」をイメージしたカップと、ピックをイメージしたマドラースプーンのセット
イメージ
E賞「タオルコレクション」
・全6種（選べる）
・サイズ：約25cm
「Pino」をデザインしたジャガードタオル
イメージ
F賞「ヘアクリップ」
・全5種（選べる）
・サイズ：約4cm
いろいろな活用ができるヘアクリップ
G賞「ジッパーバッグ」
・全6種（選べる）
・サイズ：約13～16.5cm
「Pino」のパッケージを再現した、本物の「Pino」と同じサイズのジッパーバッグ
イメージ
H賞「ラバーアソート」
・全4種（選べる）
・サイズ：ラバータイ 約14cm、ラバーコースター 約8cm
ラバーコースターとラバータイのアソート
イメージ（F賞「ヘアクリップ」、G賞「ジッパーバッグ」、H賞「ラバーアソート」）
ラストワン賞「Pinoクッション ラストワンver.」
サイズ：約52cm
A賞のクッションの裏面をラストワン仕様にしたクッション
イメージ
「一番くじ 森永乳業 Pino（ピノ） ダブルチャンスキャンペーン」開催
キャンペーン期間：発売日～6月末日
ラストワン賞の「Pinoクッション ラストワンver.」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は30個。なお、2025年2月21日に発売した商品のダブルチャンスキャンペーンの権利は、本期間のダブルチャンスキャンペーンには使用できない。
【ダブルチャンスキャンペーンについて】
※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。
※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。
※「ラストワン賞 Pinoクッション ラストワンver.」と同一の賞品となる。
※当選は1人につき1回まで。
※期間は延長される場合がある。
(C) MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.