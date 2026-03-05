5回にバブラが3ランも…投手陣が11失点チェコ代表は5日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・韓国戦（東京ドーム）に4-11で大敗した。気落ちしても不思議ではない状況だったが、“グッドルーザー”として日本のファンに感謝した。先発のバディシャークが初回から乱調。いきなりグランドスラムを浴びるなど1死しか取れず降板した。打線は何度も好機を作りながら1本が出なかったが、5回に3番のバブラ