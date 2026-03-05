2025年の国内広告費の内訳電通が5日発表した2025年の国内広告費の集計によると、インターネット広告が伸び、初めて新聞やテレビを含めた総広告費の半分を超えた。動画配信サイトや交流サイト（SNS）での動画広告が伸び、市場拡大をけん引した。総広告費は大阪・関西万博などの大型イベントの効果もあり、4年連続で過去最高を更新した。インターネット広告は前年比10.8％増の4兆459億円だった。総広告費8兆623億円の50.2％を占