ホンダが「インテグラ タイプS」国内販売決定！ホンダは2026年3月5日、米国で生産するAcura（アキュラ）ブランドの「インテグラ タイプS」およびホンダブランドの「パスポート トレイルスポーツ エリート」の2モデルを日本市場に導入し、2026年後半より順次発売することを発表しました。いずれのモデルも、2026年に開催された「東京オートサロン2026」および「大阪オートメッセ2026」に参考出品され、来場者から非常に高い関心