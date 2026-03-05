自民党内の派閥争いが激化「新人教育機関としての派閥はやっぱり必要だ」そう語るのは、自民党の閣僚経験者だ。衆院選圧勝で、自民党に66人の新人議員が誕生、うち11人は現存する唯一の派閥・麻生派に入会した。焦りを募らせた他の陣営も動きはじめた。「旧二階派は、事実上の領袖・武田良太元総務相が国政復帰、会合を復活させていく。参院は石井準一参院幹事長のもと旧派閥横断のグループ化が進む」（全国紙政治部記者）高市早苗