フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（２３＝ロシア）が、顔面の毛細血管が破裂したと衝撃告白した。ロシアメディア「スポーツ２４」は「ザギトワが顔の毛細血管が破裂したことを明かした」と報じた。いったい何が起きたのか。ザギトワは自身のテレグラムチャンネルで「みなさん、きっと疑問に思っているでしょう…私の顔はどうしてしまったのか？そう、顔の毛細血管が破れたんです。