2月26日(木）に放送した、「世界の秘境で大発見！ 日本食堂」 【MC:名倉潤（ネプチューン）、ゲスト：長嶋一茂、井森美幸、大西流星（なにわ男子）、河井ゆずる（アインシュタイン）、進行：今井美桜】「テレ東プラス」は、「旧ソ連モルドバ…医師の職を投げ打ち…ナゼかおにぎり店開店」の内容を紹介する。 【動画】医師を辞め、旧ソ連・モルドバで「おにぎり店」開店！ その意外な理由東ヨーロッパの旧ソ連加盟国・モルドバ