ヤマハ発動機はこのほど、小型浄水装置「ヤマハクリーンウォーターシステム」を磐田市内に設置。4月15日より、災害発生時の活用を中心にした国内需要の検証を行う実証実験を開始する。静岡県磐田市内のかぶと塚公園に設置されたYCWヤマハクリーンウォーターシステム(YCW)は、これまで水道設備の行き届かない国や地域における水へのアクセス向上のため、主にアジア、アフリカの村落地域に導入されてきたが、災害時の活用を見据えた