小学館は２日、同社主催イベント「ＯｇｇｉＬＩＶＥ」（３日、東京・ＢＬＵＥＮＯＴＥＰＬＡＣＥ）を中止すると公式サイトで発表した。「Ｏｇｇｉ」は同社が発行する女性向けファッション誌。編集尾部は、中止の理由について「公演主催者である弊社・小学館の都合により」と説明。「本公演に多大なるご協力いただきました皆様に、直前にこのようなご案内となりましたこと心よりお詫（わ）び申し上げます」と謝罪した。