エレベーターの「閉」ボタンの驚くべき状態が、SNSで「これぞ関西人！」と評判だ。【写真】酷使された「閉」ボタン。ダメージ大です漫画家の若林アスカさん（@asuka_wakaba）がXに投稿し話題となったのは、大阪のとあるビルのエレベーターの光景を漫画にしたもの。改修工事中だったのか保護用ビニールが貼られたエレベーターのボタンだが、そのビニール越しに見える「閉」ボタンの状態が尋常ではありません。「開」ボタンが比較的