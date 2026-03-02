2026年3月3日（火）、ひな祭りの夜に日本全国で「皆既月食」が観測されます。今回の月食は、2025年9月以来およそ半年ぶりのチャンスで、次に全国で見られるのは2029年1月までありません。特筆すべきは、18時50分頃から欠け始め、20時過ぎに「皆既食」を迎えるという、家族や友人と非常に観察しやすい時間帯に起こる点です。月が地球の影に完全に覆われると、漆黒の闇ではなく「赤銅色（しゃくどういろ）」と呼ばれる幻想的な赤色に