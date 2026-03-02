2026年3月3日（火）、ひな祭りの夜に日本全国で「皆既月食」が観測されます。今回の月食は、2025年9月以来およそ半年ぶりのチャンスで、次に全国で見られるのは2029年1月までありません。特筆すべきは、18時50分頃から欠け始め、20時過ぎに「皆既食」を迎えるという、家族や友人と非常に観察しやすい時間帯に起こる点です。

月が地球の影に完全に覆われると、漆黒の闇ではなく「赤銅色（しゃくどういろ）」と呼ばれる幻想的な赤色に輝き、ご自分のご家庭などでも、もちろんこの月食は観測できます。また、この「奇跡の夜」を盛り上げるべく、東京都心のビル屋上や地方の博物館など、各地で天体望遠鏡を使った本格的な観望会が企画されています。ひな祭りの夜、いつもとは違う特別な「赤い月」を体験しに出かけてみるのはいかがですか。

月食とは？18時50分からスタート！ 皆既食は20時4分から

太陽の光が地球にあたり、その地球の影に月が入ることで月が暗くなったり、欠けたように見えたりする現象が「月食」です。2026年3月3日に日本全国で見られるの「皆既月食」は、この地球の影の中に月がまるごと入り、月全体が欠けて見えるものです。満月が地球の影の中を通過することによって光が失われ赤銅色になり幻想的です。

月食の仕組み（画像：サンシャインシティ）

日本全国どこからでも同じタイムスケジュールで進行し、主な経過は以下の通りです。

＜スケジュール＞

18:50 部分食の始め（月が左下から欠け始めます）

20:04 皆既食の始め（月が地球の影に完全に入り、赤銅色に輝きます）

20:33 食の最大（影の最も深い部分に入ります）

21:03 皆既食の終わり（月の端が再び明るくなり始めます）

22:18 部分食の終わり（満月に戻ります）

皆既中の約1時間は、太陽光が地球の大気で屈折して届く「赤い光」により、月が神秘的な姿を見せます。

次に日本全国で皆既月食を見られるのは、2029年1月1日になりますので、もしも晴れていたら今回の機会を逃さないよう観察を楽しんでください。

2026年3月3日の月食の位置（図：国立天文台）

今回の月食はの月食観測は、自宅などからでももちろん可能ですが、全国で開催される観測イベントをいくつか紹介します。

【東京・埼玉】地上229mの絶景やデパート屋上で楽しむ

東京渋谷や池袋、埼玉県の所沢では、高層ビルうやショッピングモールの屋上で、月食が観察できるイベントが行われます。

池袋：サンシャイン60展望台 てんぼうパーク

（入場料のみ、3月3日18:00〜20:50予定）サンシャイン60の展望台内のモニターに満月(ワームムーン)が投影され、月食の過程の様子を観賞できます。天体にまつわる解説や、望遠鏡をのぞいて皆既月食を観察する体験会も実施されます。また。期間限定のドリンク「ワームムーンショコラ」も販売されます。入場料は、平日大人（高校生以上）700円〜、平日こども（小・中学生）500円〜で、時期や特別営業時などにより料金が変動いたします。

渋谷：SHIBUYA SKY（渋谷スクランブルスクエア）

（要チケット購入、17:40〜最終入場18:20で20:40イベント終了・通常営業再開。チケット価格：1名5,000円）渋谷上空229mの屋上展望空間で、星のスペシャリストの解説とともに観賞できます。光学機器メーカー・ビクセンが協力し、本格的な望遠鏡が設置されます。

所沢：西武所沢S.C

（無料、18:30〜21:30、主催：西武鉄道）地元の企業でもあるビクセンの協力で、屋上で天体望遠鏡や双眼鏡を使った観察ができるほか、自分だけの双眼鏡をデコレーションするワークショップも開催されます。

西武所沢S.C.屋上での皆既月食観察イベント（図：ビクセン）

【中部・信越】福井の恐竜広場や長野・山梨の開放的な会場

福井県福井市では、恐竜広場と足羽山の2会場で開催

（無料）福井駅前の「恐竜広場」と、夜景が美しい「足羽山」の2会場で同時開催されます。駅前では全長10mの恐竜像「フクイティタン」と一緒に月を眺めるユニークな体験が可能です。

・福井駅前「恐竜広場」で皆既月食を見よう：19:00〜21:00、福井駅西口を出てすぐ恐竜広場内・大きな草食恐竜「フクイティタン※」像の前

・足羽山で皆既月食を見よう：18:30〜21:00、福井市自然史博物館（足羽山）、晴天時は屋上天文台・雨天時は1階アドベンチャーシップ

長野県飯綱町：いいづな歴史ふれあい館

（無料、18:30〜21:30）飯綱町にあるいいづな歴史ふれあい館（飯綱町牟礼1188-1）では、天体観測室が開放され、申込不要・入場無料で参加できます。

山梨県昭和町：イオンモール甲府昭和

（無料、18:45〜21:15）イオンの屋上駐車場に特設スペースが設けられ、全国各地の様子をライブ配信するYouTube中継も予定されています。

皆既月食観望会inイオンモール甲府昭和 （画像：星つむぎの村）

ひな祭りの夜に家族や友人と見上げる「赤い月」。2026年3月3日は、忙しい日常の手を止めて、宙（そら）で起こる神秘的な現象に浸ってみてはいかがでしょうか。全国各地で、初心者でも安心して楽しめる工夫が凝らされたイベントが待っています。3月3日ひなまつりの夜の皆既月食が楽しみですね。

（TOP画像：2014年サンシャイン60展望台からみた皆既月食の様子・株式会社サンシャインシティ）

（その他画像・ソース：株式会社ビクセン、株式会社サンシャインシティ、国立天文台、飯綱町、福井市、一般社団法人 星つむぎの村）

