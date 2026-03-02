ＴｒａｉｌｈｅａｄＧｌｏｂａｌＨｏｌｄｉｎｇｓが急伸し昨年来高値を更新している。２月２７日の取引終了後に３１年３月期に売上高２００億円（２６年３月期予想１８億１６００万円）、ＥＢＩＴＤＡ（利払い前・税引き前・減価償却前利益）２０億円、グループ店舗数５００店舗（２６年２月時点１１４店舗）を目指す中期経営計画を発表しており、意欲的な中計と評価する買いが入っているようだ。成長戦略として、デジ